Ausblick: Avnet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Avnet äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,36 USD. Dies würde einem Zuwachs von 34,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Avnet 1,01 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,43 Prozent auf 6,45 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,75 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at