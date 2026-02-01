Awfis Space Solutions Aktie

Awfis Space Solutions

WKN DE: A40EEY / ISIN: INE108V01019

<
01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Awfis Space Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Awfis Space Solutions lädt am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2,14 INR. Das entspräche einer Verringerung von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,15 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,85 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,18 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,16 INR, gegenüber 9,75 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 15,67 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,08 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Awfis Space Solutions Limited Registered Shs

