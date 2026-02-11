Axactor Aktie
Ausblick: Axactor SE Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Axactor SE Registered wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,038 EUR je Aktie gegenüber -3,310 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 81,7 Millionen EUR, was einem Umsatz von -471,5 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,125 EUR, gegenüber -3,060 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 295,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,50 Milliarden NOK generiert wurden.
