Ausblick: Axactor SE Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Axactor SE Registered lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Axactor SE Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,029 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 71,0 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 637,8 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,121 EUR, gegenüber -3,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 298,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
