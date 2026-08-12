Ausblick: Axactor SE Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Axactor SE Registered wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,147 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 NOK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,3 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 745,3 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,132 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,39 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 321,8 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 3,01 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at