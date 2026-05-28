Axactor Aktie
WKN DE: A2PBB3 / ISIN: NO0010840515
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28.05.2026 07:01:06
Ausblick: Axactor SE Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Axactor SE Registered präsentiert in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,016 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Axactor SE Registered ein EPS von 0,380 NOK je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 82,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 771,6 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,077 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,39 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 332,0 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 3,01 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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