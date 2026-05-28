Ausblick: Axactor SE Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Axactor SE Registered präsentiert in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,016 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Axactor SE Registered ein EPS von 0,380 NOK je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 82,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 771,6 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,077 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,39 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 332,0 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 3,01 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at