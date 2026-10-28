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WKN DE: A12EDV / ISIN: BMG0750C1082

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Axalta Coating Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Axalta Coating Systems wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,699 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Axalta Coating Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,33 Milliarden USD gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD im Vergleich zu 1,74 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 5,24 Milliarden USD, gegenüber 5,12 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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