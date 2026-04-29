Ausblick: Axalta Coating Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Axalta Coating Systems wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,501 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Axalta Coating Systems 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,21 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Axalta Coating Systems 1,26 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 5,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at