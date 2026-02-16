Axcelis Technologies Aktie

Axcelis Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AM8Z / ISIN: US0545402085

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Axcelis Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Axcelis Technologies wird am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,12 USD. Das entspräche einer Verringerung von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,54 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Axcelis Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 215,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 252,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,80 Prozent verringert.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 6,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 815,8 Millionen USD, gegenüber 1,02 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Axcelis Technologies Inc

Analysen zu Axcelis Technologies Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Axcelis Technologies Inc 79,56 0,51% Axcelis Technologies Inc

