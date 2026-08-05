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WKN DE: A2AM8Z / ISIN: US0545402085

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Axcelis Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Axcelis Technologies äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,894 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axcelis Technologies noch 0,980 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 205,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,80 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 843,9 Millionen USD, gegenüber 839,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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