Ausblick: Axcelis Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Axcelis Technologies gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,11 USD. Dies würde einem Zuwachs von 33,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Axcelis Technologies 0,830 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,71 Prozent auf 230,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Axcelis Technologies noch 213,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,11 USD je Aktie, gegenüber 3,80 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 883,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 839,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net