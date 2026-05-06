Ausblick: Axcelis Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Axcelis Technologies wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,710 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 192,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 195,0 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,65 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,80 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 838,5 Millionen USD, gegenüber 839,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at