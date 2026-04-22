Axfood AB Aktie

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WKN DE: A14RAV / ISIN: SE0006993770

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Axfood AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Axfood AB wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,62 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Axfood AB 2,09 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Axfood AB 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 21,97 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Axfood AB 21,04 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,39 SEK, gegenüber 10,84 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 93,63 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 89,15 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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