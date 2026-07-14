Ausblick: Axfood AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Axfood AB wird am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Axfood AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,19 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,85 SEK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,60 Milliarden SEK – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Axfood AB 22,99 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,31 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 10,84 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,04 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 89,15 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at