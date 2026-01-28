Ausblick: Axfood AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Axfood AB wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,63 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 SEK je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,16 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,86 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,18 SEK je Aktie, gegenüber 10,16 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 89,46 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 84,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at