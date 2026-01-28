Axfood AB Aktie
WKN DE: A14RAV / ISIN: SE0006993770
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Axfood AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Axfood AB wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,63 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 SEK je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,16 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,86 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,18 SEK je Aktie, gegenüber 10,16 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 89,46 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 84,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axfood AB
|
28.01.26
|Ausblick: Axfood AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Axfood AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Axfood AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Axfood AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Axfood AB
Aktien in diesem Artikel
|Axfood AB
|29,41
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.