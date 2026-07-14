Ausblick: Axfood Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Axfood Un öffnet am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,337 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,28 Prozent auf 2,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 9,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at