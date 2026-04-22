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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Axfood Un legt Quartalsergebnis vor

Axfood Un wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,283 USD. Dies würde einem Zuwachs von 41,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Axfood Un 0,200 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Axfood Un in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 10,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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