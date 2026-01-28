Ausblick: Axfood Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Axfood Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Axfood Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,283 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,50 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 23,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,21 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 9,66 Milliarden USD, gegenüber 7,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at