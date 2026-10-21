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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Axfood Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Axfood Un wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen, dass Axfood Un für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,352 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Axfood Un in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 9,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,09 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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