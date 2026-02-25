aXichem AB Aktie
WKN DE: A12CPC / ISIN: SE0005250719
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: aXichem (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
aXichem (A) wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,109 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll aXichem (A) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 256,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,0 Millionen SEK im Vergleich zu 1,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,675 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,460 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 19,6 Millionen SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 8,6 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
