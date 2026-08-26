Ausblick: aXichem (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

aXichem (A) äußert sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,140 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 18,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 5,4 Millionen SEK gegenüber 6,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,350 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,300 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,1 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,5 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at