aXichem AB Aktie
WKN DE: A12CPC / ISIN: SE0005250719
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: aXichem (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
aXichem (A) äußert sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,140 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 18,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 5,4 Millionen SEK gegenüber 6,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,350 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,300 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,1 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,5 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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|Ausblick: aXichem (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: aXichem (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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