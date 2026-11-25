aXichem AB Aktie
WKN DE: A12CPC / ISIN: SE0005250719
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25.11.2026 07:01:06
Ausblick: aXichem (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
aXichem (A) wird am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,110 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll aXichem (A) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,6 Millionen SEK im Vergleich zu 4,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,540 SEK im Vergleich zu -0,300 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 23,9 Millionen SEK, gegenüber 18,5 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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