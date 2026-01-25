Ausblick: Axis Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Axis Bank wird am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,60 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axis Bank noch 21,79 INR je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 207,77 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 46,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 389,59 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 79,51 INR, gegenüber 90,72 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 848,99 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.552,27 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at