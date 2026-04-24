Axis Bank Aktie

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WKN DE: A119AU / ISIN: INE238A01034

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24.04.2026 07:01:06

Ausblick: Axis Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Axis Bank wird am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 22,58 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Axis Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 24,14 INR in den Büchern gestanden.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 217,91 Milliarden INR gegenüber 399,58 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 45,46 Prozent.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,92 INR, gegenüber 90,72 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 38 Analysten auf durchschnittlich 837,64 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1.552,27 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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