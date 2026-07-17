Ausblick: Axis Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Axis Bank veröffentlicht am 18.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 22,89 INR. Dies würde einem Zuwachs von 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Axis Bank 20,15 INR je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 46,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 404,01 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Axis Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 216,54 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 43 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 100,16 INR, gegenüber 85,04 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 40 Analysten im Durchschnitt 948,97 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.630,83 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at