Ausblick: Axis Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Axis Bank veröffentlicht am 17.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 22,47 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,09 Prozent erhöht. Damals waren 17,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 44,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 219,72 Milliarden INR gegenüber 397,70 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 42 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 98,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 85,04 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 931,42 Milliarden INR, gegenüber 1.630,83 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at