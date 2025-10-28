Ausblick: Axis Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Axis Capital wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 2,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,06 USD je Aktie erzielt worden.

Axis Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,29 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,49 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 6,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at