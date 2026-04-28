Axis Capital Holdings Aktie
WKN: 482025 / ISIN: BMG0692U1099
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Axis Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Axis Capital wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,33 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Axis Capital 2,30 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Axis Capital in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,25 USD aus. Im Vorjahr waren 12,52 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 6,83 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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