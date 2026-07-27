Ausblick: Axis Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Axis Capital wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,25 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,75 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,74 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,07 USD, gegenüber 12,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at