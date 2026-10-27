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WKN: 482025 / ISIN: BMG0692U1099

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Axis Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Axis Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,85 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Axis Capital 3,79 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Axis Capital im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,10 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,52 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,36 Milliarden USD, gegenüber 6,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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