Ausblick: AxoGen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AxoGen lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AxoGen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,121 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 56,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,500 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 270,9 Millionen USD, gegenüber 225,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at