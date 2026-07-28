AxoGen Aktie
WKN DE: A1JMHK / ISIN: US05463X1063
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: AxoGen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AxoGen lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AxoGen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,121 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 56,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,500 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 270,9 Millionen USD, gegenüber 225,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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