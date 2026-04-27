Ausblick: AxoGen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AxoGen wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll AxoGen im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 57,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,13 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,526 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 266,2 Millionen USD, gegenüber 225,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at