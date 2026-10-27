Ausblick: AxoGen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AxoGen präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,131 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AxoGen noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent auf 73,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,455 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 283,8 Millionen USD, gegenüber 225,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at