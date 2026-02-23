Ausblick: AxoGen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AxoGen wird am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,074 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll AxoGen 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 58,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AxoGen 49,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 USD, gegenüber -0,230 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 224,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 187,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at