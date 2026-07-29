Ausblick: Axos Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Axos Financial äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Axos Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 375,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 483,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,47 USD im Vergleich zu 7,43 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at