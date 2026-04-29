Ausblick: Axos Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Axos Financial lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Axos Financial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,17 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Axos Financial 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 20,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 372,5 Millionen USD gegenüber 466,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,74 USD, gegenüber 7,43 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at