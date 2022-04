Ausblick: Axos Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Axos Financial wird am 28.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,996 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axos Financial noch 0,890 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 174,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Axos Financial einen Umsatz von 159,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,99 USD, gegenüber 3,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 696,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 644,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at