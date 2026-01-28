Ausblick: Axos Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Axos Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,07 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,80 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Axos Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 347,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 483,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,20 USD im Vergleich zu 7,43 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at