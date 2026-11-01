Axsome Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Axsome Therapeutics legt Quartalsergebnis vor
Axsome Therapeutics äußert sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Axsome Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,634 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,940 USD je Aktie gewesen.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 171,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 249,2 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,939 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,680 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 948,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 638,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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