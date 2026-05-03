Ausblick: Axsome Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Axsome Therapeutics wird am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Verlust von -0,815 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,220 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Axsome Therapeutics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 191,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 57,43 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,738 USD, gegenüber -3,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 987,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 638,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at