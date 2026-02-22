Ausblick: Axsome Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Axsome Therapeutics wird am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,694 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Axsome Therapeutics noch -1,540 USD je Aktie verloren.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 62,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 118,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Axsome Therapeutics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 193,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,758 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -5,990 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 635,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 385,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

