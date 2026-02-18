Ausblick: AXT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AXT lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AXT die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,058 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,28 Prozent auf 25,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,415 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,270 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 90,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 99,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at