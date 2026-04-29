AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: AXT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AXT lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AXT die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,046 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 35,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 26,2 Millionen USD gegenüber 19,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,028 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 125,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
29.04.26
|Ausblick: AXT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester (finanzen.at)
|
27.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.04.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
27.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Plus (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu AXT Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|63,12
|4,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil - DAX in Grün - Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.