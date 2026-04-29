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WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: AXT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AXT lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AXT die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,046 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 35,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 26,2 Millionen USD gegenüber 19,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,028 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 125,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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