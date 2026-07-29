Ausblick: AXT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AXT öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,072 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,160 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 89,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AXT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 USD, gegenüber -0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 143,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 88,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at