Ausblick: AXT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AXT wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,308 USD aus. Im letzten Jahr hatte AXT einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 136,14 Prozent auf 66,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,868 USD je Aktie, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 221,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 88,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at