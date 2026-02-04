Axtel Aktie

Axtel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HM5G / ISIN: MX01AX040009

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Axtel gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Axtel wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Axtel für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,067 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,50 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,30 Milliarden MXN umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,209 MXN je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,250 MXN je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 12,44 Milliarden MXN, gegenüber 11,56 Milliarden MXN im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

