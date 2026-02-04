Axtel Aktie
WKN DE: A0HM5G / ISIN: MX01AX040009
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Axtel gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Axtel wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Axtel für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,067 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,50 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,30 Milliarden MXN umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,209 MXN je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,250 MXN je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 12,44 Milliarden MXN, gegenüber 11,56 Milliarden MXN im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axtel S.A.B. de C.V. (Reg. Shares)
|
04.02.26
|Ausblick: Axtel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Axtel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Axtel S.A.B. de C.V. (Reg. Shares)
Aktien in diesem Artikel
|Axtel S.A.B. de C.V. (Reg. Shares)
|0,13
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.