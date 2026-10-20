Axtel Aktie
WKN DE: A0HM5G / ISIN: MX01AX040009
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Axtel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Axtel wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,055 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Axtel -0,030 MXN je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Axtel in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,09 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren noch 3,06 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,166 MXN, gegenüber 0,230 MXN je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 12,92 Milliarden MXN, nachdem im Vorjahr 12,37 Milliarden MXN generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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