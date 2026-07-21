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WKN DE: A0HM5G / ISIN: MX01AX040009

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Axtel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Axtel veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 MXN. Im Vorjahresquartal waren 0,140 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,03 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Axtel für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,17 Milliarden MXN aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,212 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,230 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,01 Milliarden MXN, gegenüber 12,37 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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