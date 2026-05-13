Ausblick: Aya Gold Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aya Gold Silver veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 USD gegenüber 0,070 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 136,3 Millionen USD für Aya Gold Silver, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 48,5 Millionen CAD erzielt wurde.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 462,7 Millionen USD, gegenüber 282,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at