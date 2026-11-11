Aya Gold & Silver Aktie
WKN DE: A2QAQY / ISIN: CA05466C1095
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aya Gold Silver öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Aya Gold Silver präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,324 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aya Gold Silver ein EPS von 0,120 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 117,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 74,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 438,4 Millionen USD, gegenüber 282,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aya Gold & Silver Inc Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: Aya Gold Silver öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Aya Gold Silver informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Aya Gold Silver präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Aya Gold Silver stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Aya Gold Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Aya Gold & Silver Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Aya Gold & Silver Inc Registered Shs
|21,74
|-1,27%